Екатерина Лившиц: «Инклюзия - это диалог»
Руководитель инклюзивной мастерской «Будетляне» Екатерина Лившиц в эфире "Вести ФМ" подвела итоги первого полного года работы проекта, рассказала об открытии новых направлений и сотрудничестве с культурными учреждениями Прикамья, представила тактильную карты Перми и предстоящую летнюю инклюзивную арт-резиденцию в Доме Мешкова. Также разговор шёл об идее развития музея "Дом Пастернака" во Всеволодо-Вильве как туристического центра.
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