В Перми разработали инновационные лекарства из шишек
Как рассказали ученые, в технологическом процессе используется только вода, без применения дорогостоящих и токсичных химикатов, что значительно снизило стоимость готового продукта, при этом удалось сохранить все природные свойства компонентов. Кроме этого, в фармакадемии проводятся исследования шишек сосны, пихты и корней ели.Дмитрий Гуляев, доцент кафедры фармакогнозии ПГФА: "Экстракт из шишек ели обладает выраженной антиоксидантной активностью. Далее у нас есть лекарственное средство, которое можно использовать при лечении отравлений, например, тяжелыми металлами, а также бактериотропные свойства экстракта были выявлены, то есть способствует росту полезной микрофлоры".
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