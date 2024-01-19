Тимоше Троицкому нужна помощь

В Перми маленький Тимоша Троицкий нуждается в помощи неравнодушных людей. У мальчика очень хрупкие кости, и чтобы не допустить переломов, приходится регулярно проходить дорогостоящие процедуры.Игра на гитаре в 6 рук — одно из любимых развлечений в семье Троицких. Особенно когда папа профессиональный певец, а два брата Проша и Тимоша неравнодушны к музыке. Глядя на младшего, который ни минуты не может усидеть на месте, и не скажешь, что в врачи с рождения поставили ему страшный диагноз - несовершенный остеогенез. Кирилл Троицкий: "Он любит вообще технику, такие конструкции, качели, вот детские у нас висят, он прямо души в них не чает. Мы вот посудомоечную машину загружаем разгружаем, он начинает смотреть, как что устроено, механизмы всякие, все это ему нравится».Свои первые переломы Тимоша получил еще в утробе матери, потом еще несколько при рождении. К полутора годам родители уже потеряли счет таким травмам, говорят несколько десятков, даже лангеты мама накладывает в домашних условиях. Учитывая, что психо-эмоциональное развитие ребенка вполне нормально, как только пришло время учиться ходить, проблем только прибавилось.Анастасия Троицкая: "Он пытается встать, потом ломает ножки, потом лечится, потом опять пытается встать. Вот за счет лечения, которые мы проходим, он намного меньше переломов получает. Будет ходить надеемся, потому что детки в его возрасте уже ходят, и мне, конечно, очень хочется, чтобы он ходил».Если ничего не делать, дети с таким диагнозом навсегда остаются прикованными к постели. Но кости можно укрепить, и первые результаты лечения Тимоши в частной московской клинике уже есть. Проблема в стоимости.Один курс обходится в 550 638 рублей. Деньги семье Троицких помогает собрать Русфонд. Но поучаствовать в этом могут все неравнодушные зрители.Следующий курс лечения Тимоши в Москве начинается уже с 22 января, и прогноз пока самый положительный. Если так пойдет дальше, в 2,5 года необходимо будет сделать операцию, и мальчик сможет жить обычной жизнью. Все для того, чтобы всем вместе спеть любимую семейную песню.