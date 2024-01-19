В Перми самолет совершил экстренную посадку из-за дебошира
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Синоптики: снегопад прекратится только в ночь на понедельник
В 2023 году в Перми родилось более 11 тысяч детей
В Перми в снегопад будут работать более 70 машин краевой дорожно-эксплуатационной службы
В Прикамье из-за снегопада ограничат движение на региональных трассах
В Прикамье изготовлены специальные знаки для избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ
На автобусном маршруте №55 увеличится количество отправлений
На юго-западе Прикамья ожидаются сильные снегопады
Пермские ученые намерены сделать водородный двигатель дешевым и массовым
Дмитрий Махонин встретился с участниками СВО
Крещенские купания в Прикамье прошли без происшествий
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