Синоптики: снегопад прекратится только в ночь на понедельник

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"Более интенсивная зона осадков еще впереди - от 17:00 до 23:00. Ожидается продолжительный снегопад в течение субботы и воскресенья, лишь в ночь на понедельник ожидается его полное прекращение. В субботу будет ветрено, с порывами до 14 метров в секунду, в воскресенье ветер ослабнет. В субботу в Перми температура не опустится ниже - 5 градусов, а днем повысится до -2. В воскресенье по краю ночью -3...-8, днем -1...-6. В понедельник резко похолодает, ожидается северо-западный ветер, температура воздуха -13...-18", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.
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