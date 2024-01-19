В 2023 году в Перми родилось более 11 тысяч детей

В 2023 году в управлении ЗАГС администрации Перми оформлено 42499 актов гражданского состояния по всем видам. Зарегистрировано рождение 11026 малышей, в том числе 5647мальчиков и 5379 девочек. В 2023 году в городе родилась 121 двойня и 2 тройни.Самыми популярными именами для девочек в 2023 году стали Анна, Мария, Софья, Есения, Полина, Василиса, Екатерина, Анастасия. Для мальчиков родители чаще всего выбирали имена Александр, Михаил, Артём, Матвей, Иван, Дмитрий, Лев.В последнее время сохраняется тенденция давать детям интересные имена. Например, мальчикам давали такие имена, как Тамерлан, Цезарь, Август, а девочкам - Афродита, Иоланта, Бьянка.В прошлом году брак заключили 8633 пары. Также в течение 2023 года в отделах управления ЗАГС проведено 775 мероприятий, чествованию свадебных юбилеев было посвящено 128 из них. Это 117 «золотых» и 11 «серебряных».