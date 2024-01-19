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В Перми в снегопад будут работать более 70 машин краевой дорожно-эксплуатационной службы
С 1 января зона ответственности краевой дорожной службы расширилась. Так, участок содержания ул. Революции продлили от ЦКР до бульвара Гагарина, а участки улиц 25 Октября и Максима Горького теперь ограничиваются не ул. Пушкина, а ул. Революции.
Также добавлены новые участки некоторых улиц города. Например, ул. Малышева и ул. Малая Ямская от ул. Николая Островского до ул. 25 октября, участки улиц Народовольческая, Рабоче-Крестьянская, Тихая, Орская, площадь Карла Маркса и несколько внутриквартальных проездов.
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