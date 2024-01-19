В Перми в снегопад будут работать более 70 машин краевой дорожно-эксплуатационной службы

В Перми краевая дорожно-эксплуатационная служба в течение суток увеличит количество уборочных машин до 76 единиц. Как сообщили в Минтрансе Прикамья, такое решение принято в связи с ожидаемым приходом обильных снегопадов. Уже сегодня дорожные машины помимо текущей уборки, начали заблаговременную обработку проезжей части реагентами для предотвращения образования наледи. Всего же для обработки центральной части города заготовлено 1,5 тыс. тонн противогололедных материалов. После начала снегопада начнется прометание дорожной части. Также для уборки снега на тротуарах будет задействовано несколько десятков рабочих, которые в обычные дни производят текущую уборку улиц.С 1 января зона ответственности краевой дорожной службы расширилась. Так, участок содержания ул. Революции продлили от ЦКР до бульвара Гагарина, а участки улиц 25 Октября и Максима Горького теперь ограничиваются не ул. Пушкина, а ул. Революции.Также добавлены новые участки некоторых улиц города. Например, ул. Малышева и ул. Малая Ямская от ул. Николая Островского до ул. 25 октября, участки улиц Народовольческая, Рабоче-Крестьянская, Тихая, Орская, площадь Карла Маркса и несколько внутриквартальных проездов.