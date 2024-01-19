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В Перми в снегопад будут работать более 70 машин краевой дорожно-эксплуатационной службы →
В Прикамье из-за снегопада ограничат движение на региональных трассах
Ограничения будут действовать на трассах:
• Кунгур — Соликамск;
• Кунгур — Соликамск — Горнозаводск;
• Горнозаводск — граница Свердловской области;
• Большая Соснова — Частые;
• Черновское — граница Удмуртской Республики;
• Пермь — Березники;
• Полазна — Чусовой;
• Восточный обход Перми;
• Большая Соснова — Частые.
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