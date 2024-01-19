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В Прикамье из-за снегопада ограничат движение на региональных трассах →
В Прикамье изготовлены специальные знаки для избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ
Всего было получено 113 574 550 марок. Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России для доставки на избирательные участки, которые будут образованы за пределами территории России.
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