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В Прикамье изготовлены специальные знаки для избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ →
На автобусном маршруте №55 увеличится количество отправлений
По будням и воскресеньям к существующему количеству автобусов на маршруте добавится ещё один. По субботам выпуск будет увеличен на две машины по сравнению с текущим.
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