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На юго-западе Прикамья ожидаются сильные снегопады
По прогнозам синоптиков, снегопад начнётся днём 19 января, а прекратится только к вечеру 21 января. Обилие осадков обусловлено циклонами — сначала с Балтики, затем с Ростовской области. Наибольшее количество снега ожидается в Татарстане и на юге Кировской области. Там за трое суток может выпасть месячная норма осадков.
В Пермском крае наиболее обильные снегопады пройдут на юго-западе, а также в районе Губахи. Там выпадет до конца недели 30-35 мм осадков, то есть более половины месячной нормы.
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