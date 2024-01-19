Пермские ученые намерены сделать водородный двигатель дешевым и массовым
Здесь же в лаборатории происходит заправка. Вместо бака – сменные перезаряжаемые накопители.
Ольга Иванова, ассистент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ: "Водород попал в систему, кислород поступил из атмосферы и топливный элементы начали функционировать, дальнейшая эксплуатация автомобиля становится возможной".
В перспективе залить, а точнее закачать, бесцветный, не имеющий запаха и вкуса газ можно будет всего за пять минут. Также среди плюсов – дальность хода, меньший объем батареи и бесшумность работы.
Ещё один важный момент – экологичность. Здесь нет привычных выхлопных газов, вместо них водяной пар, который в последствии можно использовать для принудительного охлаждения определенных элементов.
Из минусов – помимо высокой стоимости самого водорода, на первом месте недоступность технологии для использования в массовом производстве. И вот здесь как раз помогут результаты исследований пермских учёных.
Николай Лобов, заведующий кафедрой «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктор технических наук: "Мы на ты уже с технологией, мы знаем её «болячки», видим направление и улучшение конструкции, это результат совместной работы, тут прекрасная возможность ребят и детей подключать к освоению новых технологий".
На данный момент вся работа ведётся на базе кванториума «Фотоника». В перспективе планируется закупить необходимое оборудование и продолжить заниматься наукой, но уже в стенах университета.
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