Пермские ученые намерены сделать водородный двигатель дешевым и массовым

Пермские ученые всерьез вознамерились сделать водородный двигатель дешевым и массовым. Правда, для этого понадобится время и новые идеи. К исследованиям решено привлечь даже детей, возможно, будущих инженеров.Тестирование модели электроболида на водородном топливном элементе проходит на специальном стенде. За энергопотоками следит ассистент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского политеха Ольга Иванова.Здесь же в лаборатории происходит заправка. Вместо бака – сменные перезаряжаемые накопители.Ольга Иванова, ассистент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ: "Водород попал в систему, кислород поступил из атмосферы и топливный элементы начали функционировать, дальнейшая эксплуатация автомобиля становится возможной".В перспективе залить, а точнее закачать, бесцветный, не имеющий запаха и вкуса газ можно будет всего за пять минут. Также среди плюсов – дальность хода, меньший объем батареи и бесшумность работы.Ещё один важный момент – экологичность. Здесь нет привычных выхлопных газов, вместо них водяной пар, который в последствии можно использовать для принудительного охлаждения определенных элементов.Из минусов – помимо высокой стоимости самого водорода, на первом месте недоступность технологии для использования в массовом производстве. И вот здесь как раз помогут результаты исследований пермских учёных.Николай Лобов, заведующий кафедрой «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктор технических наук: "Мы на ты уже с технологией, мы знаем её «болячки», видим направление и улучшение конструкции, это результат совместной работы, тут прекрасная возможность ребят и детей подключать к освоению новых технологий".На данный момент вся работа ведётся на базе кванториума «Фотоника». В перспективе планируется закупить необходимое оборудование и продолжить заниматься наукой, но уже в стенах университета.