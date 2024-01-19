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Дмитрий Махонин встретился с участниками СВО
Тагир Хисматуллин, участник СВО: "Я не мог в стороне оставаться, я думал и считаю, что мои способности военные они бы пригодились на передовой".
Елена Беляева - мама погибшего героя, награды за сына получала уже она.
Елена Беляева: "Я горжусь ими, что они патриоты своей страны, и хотела бы выразить благодарность за то, что родители воспитали достойных сынов нашей Родины".
Такие встречи проводятся регулярно, все для того, чтобы из первых уст услышать голоса бойцов и членов их семей. И это при том, что региональная общественная организация «Помощь здесь» в Прикамье работает уже второй год. На государственном уровне с 1 января участники СВО могут подать заявление на освобождение от транспортного налога и получить земельный участок. Дети участников СВО получают бесплатное питание в школах.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Значительно проще общаться ни чиновничьим языком, а на одном языке, со стороны правительства региона наша задача слышать и принимать какие-то дополнительные меры поддержки".
Вручение государственных наград проходит в Доме офицеров. Здание, построенное в самый разгар войны, в 1943 году, уже имеет свою героическую историю. Говорят, во время строительства здесь на площади размещали трофейную немецкую технику. Сейчас на стенах выбиты имена всех пермяков-героев Советского Союза. И это история еще продолжается.
В честь 35-летия со дня создания ОМОН «Парма» отмечены самые достойные сотрудники подразделения.
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