Дмитрий Махонин встретился с участниками СВО

Губернатор Пермского края встретился с участниками специальной военной операции. Успели поговорить на многие темы. Нашлось время и для вручения наград. Не первый раз за столом с губернатором собираются участники СВО из Прикамья. И здесь у каждого своя история. Тагир Хисматуллин служил в добровольческом отряде «ТИГР», сегодня из рук главы региона получает медаль «За храбрость».Тагир Хисматуллин, участник СВО: "Я не мог в стороне оставаться, я думал и считаю, что мои способности военные они бы пригодились на передовой".Елена Беляева - мама погибшего героя, награды за сына получала уже она.Елена Беляева: "Я горжусь ими, что они патриоты своей страны, и хотела бы выразить благодарность за то, что родители воспитали достойных сынов нашей Родины".Такие встречи проводятся регулярно, все для того, чтобы из первых уст услышать голоса бойцов и членов их семей. И это при том, что региональная общественная организация «Помощь здесь» в Прикамье работает уже второй год. На государственном уровне с 1 января участники СВО могут подать заявление на освобождение от транспортного налога и получить земельный участок. Дети участников СВО получают бесплатное питание в школах.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Значительно проще общаться ни чиновничьим языком, а на одном языке, со стороны правительства региона наша задача слышать и принимать какие-то дополнительные меры поддержки".Вручение государственных наград проходит в Доме офицеров. Здание, построенное в самый разгар войны, в 1943 году, уже имеет свою героическую историю. Говорят, во время строительства здесь на площади размещали трофейную немецкую технику. Сейчас на стенах выбиты имена всех пермяков-героев Советского Союза. И это история еще продолжается.В честь 35-летия со дня создания ОМОН «Парма» отмечены самые достойные сотрудники подразделения.