В каждом районе Перми открылись ледовые городки

В Перми в каждом районе уже открылись ледовые городки. Лишь центральный комплекс «Лукоморье» и площадки в Заозерье и у ДК «Урал» в Закамске еще в работе.С опозданием по графику из-за оттепели, но ледовые городки появились во всех районах Перми. В этом году они посвящены волшебным сказкам.С наступлением стойкого минуса многие городки последние двое суток строились в авральном режиме. Впрочем, оно того стоило - детвора в Саду Миндовского буквально качается на волнах удовольствия.Лабиринты, ледовые чаши, горки и фотозоны уже радуют детей в Свердловском районе: перед ДК Солдатова и клубом «Юбилейный» в Новых Лядах. Открыты городки возле ДКЖ, в сквере Дзержинского, в ЖК «Боровики», парках имени Чехова и «Счастье есть». До последних дней декабря хранят интригу локации возле ДК «Урал» в Закамске, в Заозерье у клуба Златогорского. Центральные каток у«Лукоморье» на эспланаде по традиции станет самым масштабным. По мотивам любимых детских сказок заливают 9 горок разной высоты. Протестировать их все желающие смогут 30 декабря с 18.00 часов.При определённой доли фантазии и наличии хорошего настроения можно организовать и целый тур по ледовым городкам Перми. Праздничных выходных как раз хватит, чтобы оценить всё, что построили к Новому году.По прогнозам, потепления больше не предвидится, так что одеваться на прогулку стоит потеплее.