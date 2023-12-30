В новогоднюю ночь горки в ледовом комплексе «Лукоморье» будут закрыты

Из соображений безопасности в новогоднюю ночь горки в ледовом комплексе «Лукоморье» на эспланаде будут закрыты.В новогоднюю ночь в главном ледовом городке на эспланаде концерт не запланирован. Но будут раздаваться музыка и поздравления. Прогулки не запрещены, а вот горки закроют. 31 декабря будет установлен экран с трансляцией поздравленийДля тех, кто приедет в ночь на первое января, на эспланаду организуют работу 12 автобусных и трех трамвайных маршрутов. Они будут возить пассажиров до 04.00 утра.Виталий Максимов, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "31 декабря общественный транспорт будет работать по выходному расписанию. Закончит работу он в 23.00 часа, а начнет свою работу он уже в час ночи".Работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь будут и представители правопорядка. Им в помощь направлены 100 сотрудников частных охранных предприятий. На праздничные дежурства заступят и работники МЧС.Василий Муратов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Личным составом пожарной охраны будет осуществляться дежурство на объектах проведения массовых мероприятий, в местах выхода на лед инспекторами Центра ГИМС будет организовано патрулирование".3, 4, 5 и 6 января в поликлиниках прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и другие врачи-специалисты. В эти же дни можно будет пройти углубленную диспансеризацию, профилактический медосмотр, диагностические исследование или же посетить кабинет стоматолога.Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Кроме дежурных врачей терапевтов выходят еще специалисты другие — это в том числе по потребности: офтальмологи, лор-врачи, гинекологи, хирурги, травматологи. Все экстренные службы работают в круглосуточном режиме".Что же касается погоды, в новогоднюю ночь в краевой столице метеорологи обещают похолодание.Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС: "Ночью будет от 15 до 20 градусов, в Перми не ниже -20С, а по северу от -22 до -27С".В начале января, впрочем, синоптики обещают потепление — с 1 по 7 января средняя температура воздуха прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы. Что станет приятной возможностью для прогулок.