В Перми подвели итоги празднования 300-летнего юбилея краевой столицы

Итоги празднования 300-летнего юбилея Перми подвели на совместном семинаре представителей правительства края и депутатов Законодательного собранияПразднично украшенный трамвай «Львенок» сложно не заметить из окна Законодательного собрания края. По словам Александра Третьякова, обновление транспортной инфраструктуры к 300-летию Перми — это только один пункт в большом списке важных юбилейных дел.Александр Третьяков, первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры: "Больше ста объектов, фасадов МКД было отремонтировано и наши центральные улицы - Комсомольский проспект, улица Сибирская, улица Ленина - просто кардинально преобразились, это теперь лицо города".На совместном семинаре представителей правительства и депутатов Законодательного собрания, который прошел по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина, сегодня фактически подвели итоги 300-летия краевой столицы: 243 мероприятия, 235 новых и обновленных объектов инфраструктуры. Важно, что перемены коснулись всего региона, а не только его центра, об этом говорили и депутаты, и губернатор.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Важно еще, чтобы не только в Перми все это менялось, поэтому, в Кудымкаре были последний раз, театр там надо подсветить, тоже архитектурную подсветку сделать и так далее".Сам семинар становится уже традиционным форматом совместной работы депутатов и правительства.Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Это синхронизация действий исполнительной власти и законодательной, поскольку и те и другие в итоге отвечают перед избирателями, жителями края, чтобы он был комфортный, здесь хотелось жить и не хотелось уезжать".Так, по словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, 300-летие Перми стало основой и началом нового этапа в развитии краевой столицы и всего Прикамья. Сотни успешных инфраструктурных и событийных проектов преобразили город и транспортную инфраструктуру региона.На 301-м году жизнь в Перми точно не заканчивается. Останутся объекты, специально построенные к юбилею. Да и сами впечатления от праздника уже дорогого стоят.