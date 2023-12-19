Из Пермского края в зону СВО направили очередную партию гуманитарного груза

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По запросам военнослужащих было собрано много зимней экипировки, термосы, стройматериалы, автономные печи, квадроциклы, генераторы, в обязательном порядке — медикаменты и средства личной гигиены.
Дополнительно загрузили маскировочные сети, генераторы, моторное масло, тормозную жидкость, буксировочные тросы, наборы инструментов, автомобильные шины, спальные мешки, одежду и прочее.
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