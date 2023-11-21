В Прикамье ухудшился прогноз погоды на ближайшие дни

По данным Пермского ЦГМС 21 и 22 ноября в Пермском крае ожидается прохождение опасных погодных явлений: ночью сильный, местами очень сильный снег, днем снег, местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, ночью местами сильные, низовая метель, на дорогах снежный накат, снежные заносы. Местами порывы ветра будут достигать до 17 м/с.

В связи с прохождением прогнозируемых опасных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, образование заторов на дорогах, рост дорожно-транспортных происшествий.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;

2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

4. Пешеходам – одеваться по погоде, соблюдать осторожность при передвижении пешком, особенно при переходе проезжей части. Напомним, в связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений ФКУ "Управление федеральных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства" введено ограничение движения грузового транспорта на федеральных трассах. На дороге М-7 "Волга" ограничения будут действовать на территории Большесосновского, Очерского, Нытвенского и Краснокамского округов. На дороге Р-242 "Пермь-Екатеринбург" ограничения будут действовать на территории Пермского, Кунгурского и Суксунского округов. Начало ограничения движения с 12:00 до 23:59 21 ноября.