В госсобственность возвращено 25 тысяч кв.м. береговой полосы Камского водохранилища
"В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в нарушение законодательного запрета на приватизацию земель водного фонда и береговых полос, более 25 тысяч квадратных метров земли находилось в частной собственности владельца. Объект недвижимости был частично образован за счет береговой полосы и акватории водного объекта – Камского водохранилища", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд признал отсутствующим право частной собственности у ответчика на спорную землю и возложил на него обязанность в 9-месячный срок демонтировать кирпичный забор, пересекающий береговую полосу. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
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