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← Пермский филиал "Т Плюс" вводит режим повышенной готовности

В госсобственность возвращено 25 тысяч кв.м. береговой полосы Камского водохранилища

Орджоникидзевский районный суд г. Перми удовлетворил исковые требования Пермского межрайонного природоохранного прокурора о признании отсутствующим права частной собственности на часть земельного участка в микрорайоне Заозерье. Поводом для обращения прокурора в суд послужили обращения граждан в связи со строительством кирпичного забора в береговой полосе Камского водохранилища, ограничивающего доступ к водному объекту.
"В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в нарушение законодательного запрета на приватизацию земель водного фонда и береговых полос, более 25 тысяч квадратных метров земли находилось в частной собственности владельца. Объект недвижимости был частично образован за счет береговой полосы и акватории водного объекта – Камского водохранилища", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд признал отсутствующим право частной собственности у ответчика на спорную землю и возложил на него обязанность в 9-месячный срок демонтировать кирпичный забор, пересекающий береговую полосу. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Опубликовано: 03.11.2023 в 17:30 в рубрике - Радио Пермского края

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