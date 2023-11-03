Пермский филиал "Т Плюс" вводит режим повышенной готовности

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Также в филиале назначены ответственные дежурные для круглосуточного отслеживания оперативной ситуации с подачей теплоснабжения. Действует особый контроль над работой генерирующего оборудования и тепловых сетей, установлено оперативное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Пермскому краю и экстренными службами. Сформированы нормативные запасы резервного топлива.
Тепловики напоминают, что в случае отказов внутридомовых сетей следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ.
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