В Прикамье обсудили вопрос подготовки кадров для предприятий ОПК

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Еще одной темой стала предстоящая международная выставка-форум «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Здесь свой стенд представит и Пермский край. На нем можно будет познакомиться с культурой, природой, достижениями и промышленностью Прикамья.
Изюминкой экспозиции станет новый робот. Он будет рассказывать гостям стихи и проводить небольшие экскурсии. Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края: «Он имеет отличительную особенность - 600 микровыражений лица, у него есть 13 степеней свободы на вращение головы, суставов - и все это создает эффект ультрасовременного, технологичного робота».
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