В Прикамье обсудили вопрос подготовки кадров для предприятий ОПК

На заседании краевого правительства обсудили вопрос подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как заявлено, упор сделают на профориентационную работу со школьниками. Со студентами планируют заключать договоры о целевом обучении с обязательным трудоустройством после выпуска. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Конечно, мы должны усиливать работу в части профориентации 9-классников. Максимально информировать школьников и студентов о возможности целевого обучения и держать эту работу на контроле».Еще одной темой стала предстоящая международная выставка-форум «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Здесь свой стенд представит и Пермский край. На нем можно будет познакомиться с культурой, природой, достижениями и промышленностью Прикамья.Изюминкой экспозиции станет новый робот. Он будет рассказывать гостям стихи и проводить небольшие экскурсии. Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края: «Он имеет отличительную особенность - 600 микровыражений лица, у него есть 13 степеней свободы на вращение головы, суставов - и все это создает эффект ультрасовременного, технологичного робота».