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В Перми стартовала «Творческая лаборатория фортепианного мастерства»
Программа продлится до 5 ноября. Прийти и насладиться звучанием инструментов может любой желающий.Мария Герасимова, директор детской музыкальной школы №3 "Доминанта" г. Перми: "Цель мероприятия - развитие и продвижение одаренных детей. За продолжительное время - мероприятие занимает около недели - у ребят есть возможность сделать большой шаг вперед в своих исполнительских навыках".
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