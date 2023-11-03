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В пермском магазине сантехники стартовала "Чёрная пятница"
Консультант: "Кварцевая – это значит ударопрочная, устойчивая к перепаду температуры воды".
Также в планах преобразить ванную комнату. В магазине сантехники «33 метра» и с этими позициями всё порядке.
Важно, что здесь большой ассортимент, а что выбирать - ванну или душевую кабину – выбор каждого.
Наталья остановилась на душевой кабине от российского производителя «Triton». Проста в обращении, есть тропический душ.
Кроме этого, представлены санфаянс, смесители, мебель для ванных, зеркала, полотенцесушители, мойки для кухни
Наталья Поликаркина: "Мне очень нравится, что здесь богатый ассортимент, хорошие продавцы-консультанты, всегда подскажут и о качестве, и о моделях современных".
Вся продукция выполнена из безопасных и долговечных материалов. Качество каждого изделия подтверждено сертификатом.
Валентин Вдовин, представитель компании «33 метра»: "У нас ожидается очень большое поступление высококачественного товара, приуроченное к «черной пятнице», 10 ноября, но «Черная пятница» уже началась, глобальные скидки будут продолжаться до 13 ноября на весь ассортимент".
Ванну из литьевого акрила Надежда Поликаркина решила присмотреть для родственников. У них тоже намечается переделка. Тем более, что распродажа уже началась.
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