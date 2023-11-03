В пермском магазине сантехники стартовала "Чёрная пятница"

"Черная пятница" стартовала в пермском магазине сантехники "33 метра". Скидки есть во всех группах товаров.Наталья Поликаркина решила отказаться от стандартной светлой кухонной мойки и выбрала черную матовую. Практично, плюс начались ноябрьские скидки.Консультант: "Кварцевая – это значит ударопрочная, устойчивая к перепаду температуры воды".Также в планах преобразить ванную комнату. В магазине сантехники «33 метра» и с этими позициями всё порядке.Важно, что здесь большой ассортимент, а что выбирать - ванну или душевую кабину – выбор каждого.Наталья остановилась на душевой кабине от российского производителя «Triton». Проста в обращении, есть тропический душ.Кроме этого, представлены санфаянс, смесители, мебель для ванных, зеркала, полотенцесушители, мойки для кухниНаталья Поликаркина: "Мне очень нравится, что здесь богатый ассортимент, хорошие продавцы-консультанты, всегда подскажут и о качестве, и о моделях современных".Вся продукция выполнена из безопасных и долговечных материалов. Качество каждого изделия подтверждено сертификатом.Валентин Вдовин, представитель компании «33 метра»: "У нас ожидается очень большое поступление высококачественного товара, приуроченное к «черной пятнице», 10 ноября, но «Черная пятница» уже началась, глобальные скидки будут продолжаться до 13 ноября на весь ассортимент".Ванну из литьевого акрила Надежда Поликаркина решила присмотреть для родственников. У них тоже намечается переделка. Тем более, что распродажа уже началась.