"Лидеры перемен": в Перми открылся Всероссийский форум дошкольного образования

В Перми открылся Всероссийский форум дошкольного образования «Лидеры перемен». 350 педагогов детских садиков из 20 регионов страны собрались, чтобы обсудить последние тенденции в воспитании малышей.После авторского мастер-класса Ирины Емельяновой и воспитателей, и воспитанников в детском саду «Планета Здорово», она называет не иначе, как родня. На традиционном форуме дошкольного образования уже усели сблизиться. Ирина Емельянова, д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии детства ЮУрГГПУ (г. Челябинск): "Это проект «9 месяцев», когда мы берем под крыло тех, кто желает, кто хочет, кто горит. Мы приходим, а у них написано «Хочу летать!» на груди, рукой. Значит, будем летать вместе!"В Пермь на форум, организованный краевыми и городскими властями, на этот раз прибыли 350 лучших специалистов дошкольного образования из 20 регионов России. Практически каждый готов предложить свою оригинальную идею и, конечно, прислушаться к коллегам.В каждом современном детском саду есть свой профиль или оригинальная идея, при этом все это нужно совместить с региональными и общефедеральными трендами. Чему-то научить ребенка и, конечно, чтобы чувствовал себя он здесь комфортно.Форум называется «Лидеры перемен». И как отмечают эксперты, изменения эти происходят с безумной быстротой. Казалось бы, недавно появившиеся нейросети сегодня уже могут использоваться в дошкольном образовании.Наталья Ведерникова, начальник отдела департамента образования администрации г. Екатеринбурга: "Представляете, нейросеть уже зашла в дошкольное образование. Нам с вами Министерство просвещения говорит о том, что в ближайшем будущем домашнюю работу обучающихся тоже будут проверять с помощью нейросети".Много говорят о необходимости развития материальной базы. Так, глава города Эдуард Соснин, принявший участие в форуме, сообщил, что со следующего года в Перми в два раза увеличиваются расходы на текущий и капитальный ремонты дошкольных образовательных учреждений.Эдуард Соснин, глава Перми: "Воспитание наших самых младших детей — это основная цель, ради которой работает в том числе администрация города. И создание тех условий, где будут воспитываться личности, для нас основная задача".