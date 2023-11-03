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"Лидеры перемен": в Перми открылся Всероссийский форум дошкольного образования
В Пермь на форум, организованный краевыми и городскими властями, на этот раз прибыли 350 лучших специалистов дошкольного образования из 20 регионов России. Практически каждый готов предложить свою оригинальную идею и, конечно, прислушаться к коллегам.
В каждом современном детском саду есть свой профиль или оригинальная идея, при этом все это нужно совместить с региональными и общефедеральными трендами. Чему-то научить ребенка и, конечно, чтобы чувствовал себя он здесь комфортно.
Форум называется «Лидеры перемен». И как отмечают эксперты, изменения эти происходят с безумной быстротой. Казалось бы, недавно появившиеся нейросети сегодня уже могут использоваться в дошкольном образовании.
Наталья Ведерникова, начальник отдела департамента образования администрации г. Екатеринбурга: "Представляете, нейросеть уже зашла в дошкольное образование. Нам с вами Министерство просвещения говорит о том, что в ближайшем будущем домашнюю работу обучающихся тоже будут проверять с помощью нейросети".
Много говорят о необходимости развития материальной базы. Так, глава города Эдуард Соснин, принявший участие в форуме, сообщил, что со следующего года в Перми в два раза увеличиваются расходы на текущий и капитальный ремонты дошкольных образовательных учреждений.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Воспитание наших самых младших детей — это основная цель, ради которой работает в том числе администрация города. И создание тех условий, где будут воспитываться личности, для нас основная задача".
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