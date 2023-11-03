На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП

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"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего . Утечки содержимого цистерны не произошло", - сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
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