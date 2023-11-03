В селе Юксеево открыли межшкольный стадион
Руслан Бузинов, директор Юксеевской средней общеобразовательной школы: "У нас люди сюда потянутся: будут заниматься спортом все любители ЗОЖ, не только дети, но и взрослое население".
На возведение современного стадиона из краевого бюджета Кочевский округ получил почти 12 млн рублей, более 5 млн рублей вложил муниципалитет.
Александр Юркин, глава Кочевского муниципального округа: "У нас еще на стадии завершения один спортивный объект — универсальная спортивная площадка в деревне Кукушка. Отремонтирован спортивный зал в этой же школе — Юксеевской школе. Спортивный зал в поселке Сёрва на стадии завершения".
В рамках программы «Пермский край! На лыжи!» в Кочево возводят модульную лыжную базу для воспитанников спортшколы и любителей активного отдыха. Общая стоимость объекта и техники около 7 млн рублей: почти 5 млн рублей — из краевой казны, плюс окружные средства.
Светлана Утробина, директор Кочевской спортивной школы: "Такие конструкции быстро строятся, и подрядчик говорит, что в декабре уже все будет готово".
Кроме того, в Кочево в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» открыта новая площадка ГТО стоимостью 3 млн рублей. Практически вся сумма поступила в село из регионального бюджета.
Комплекс оснащен безопасным резиновым покрытием и ультрасовременными тренажерами. Площадка собирает сельчан разного возраста.
В спортзале под открытым небом 14 тренажеров, также есть установки для маломобильных людей.
Спорт становится доступным для жителей не только за счет крупных спорткомплексов, но и благодаря небольшим объектам, неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Махонин и обращал внимание на необходимость расширять зону возведения новых объектов, делать их в шаговой доступности.
В рамках программ, реализуемых краевым Министерством спорта, в этом году возведено более 100 объектов почти во всех территориях региона.
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