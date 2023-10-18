В Прикамье устраняют последствия непогоды
Сотрудники филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» устраняют последствия непогоды в ряде территорий Пермского края. Ухудшение погодных условий – усиление ветра с порывами более 20 метров в секунду - стало причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах в ряде районов. Основными причинами повреждений стали перехлест и обрывы проводов, падения деревьев на линии электропередачи.
"Энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления энергоснабжения потребителей. Ход восстановительных работ, в которых по состоянию на 08.00 местного времени 18 октября задействовано 70 бригад в составе порядка 220 человек, а также 60 единицы техники, координирует оперативный штаб", - сообщили в пресс-службе компании.
В первую очередь организовано восстановление электроснабжения объектов социальной инфраструктуры. Там, где есть техническая возможность, обесточенные в результате воздействия природной стихии потребители переведены на резервные схемы электроснабжения.
Филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» напоминает, что о фактах повреждения оборудования электрических сетей и обесточения населенных пунктов необходимо сообщать по телефону 8-800-220- 0 - 220 ( звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
4 октября в Прикамье проверят систему оповещения
С 10 по 13 сентября в Перми стартует выставка-ярмарка плодовых растений «Надёжный сад»
Курсанты Пермского военного института Росгвардии приняли военную присягу
Пора загадывать желание
В Черняевском лесу Перми обмелели пруды
Опасные качели: в Кизеле ребёнок получил травму
Жителей Мотовилихи ночью напугал сигнал тревоги
Оргкомитет представил программу Пермского марафона-2023
В Перми задержан налётчик, сделавший потерпевшей непристойное предложение в обмен на её телефон
В Лысьве прошли краевые соревнования по мотокроссу
Добавить комментарий: