4 октября в Прикамье проверят систему оповещения
В среду, 04 октября, запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной, муниципальных и локальных систем оповещения населения Пермского края, в том числе в городе Перми, с запуском электросирен (громкоговорителей) и замещением эфира общероссийских общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения.
Оповещение и информирование населения будет проведено через СМИ, посредством Интернет-ресурсов и на телевизионном канале «Россия-1» после включения сирен с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут 04 октября 2023 года замещением 10-ти программ Первого мультиплекса теле-, радиотрансляционных станций Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) с доведением речевого сообщения.
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