С 10 по 13 сентября в Перми стартует выставка-ярмарка плодовых растений «Надёжный сад»
В Перми пройдет выставка-ярмарка Новосибирского питомника плодовых растений «Надёжный сад». На выставке можно познакомиться с необычными сортами плодовых деревьев, разнообразными плодово-ягодными культурами, отобранными ведущими селекционерами страны. Голубика садовая, малина кустовая, ежевика безшипная, клубника, черевишня, жимолость. Яблони и груши на карликовом подвое, выведенные специально для садов. Как за ними правильно ухаживать, подскажут специалисты. Познакомиться и приобрести саженцы из Новосибирского питомника можно будет с 9.00 утра до 19.00 вечера, возле ДКЖ с 10 по 13 сентября включительно.
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