Курсанты Пермского военного института Росгвардии приняли военную присягу

На плацу Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации более трехсот курсантов первого курса торжественно были приведены к военной присяге. Первокурсников со знаменательным событием поздравили заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Владислав Анисимов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Пермскому краю Сергей Черепанов, министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, врид начальника военного института полковник Юрий Стовбун, Герой России Сергей Яшкин, руководители и представители правоохранительных органов, ветераны учебного заведения, а так же родные и близкие курсантов.

Генерал-майор Владислав Анисимов отметил, что с принятием присяги курсанты подтвердили, что служить стране – это их осознанный выбор, что теперь они несут огромную ответственность за судьбу страны. Врид начальника инстиута полковник Юрий Стовбун пожелал первокурсникам уверенно овладевать нелегкой наукой побеждать и с честью выполнять свой воинский долг, гордиться службой в войсках национальной гвардии Российской Федерации и гордо нести звание курсанта Пермского военного института. В завершении мероприятия была организована экскурсия по учебным корпусам военного института и показ учебно-материальной базы для приглашенных гостей, кадет Пермского президентского училища Росгвардии обучающихся классов Росгвардии города Перми и родителей курсантов.