В Чусовом провели молодежный фестиваль "Искра"

В Чусовом уже в четвертый раз прошел автофестиваль "Искра", который в этом году приобрел статус краевого, в том числе благодаря победе в конкурсе "Регион для молодых".Чем громче- тем лучше! Вокруг «Опеля» Андрея Суслова собралось уже немало ценителей автозвука. Кто-то мощность динамиков определяет на ухо, а, кто-то тактильно.Площадка автозвука- одна из самых популярных на молодёжном фестивале «Искра» в Чусовом. Участвуют любители- самоучки, профессионалы- установщики. И даже проливной дождь не помеха праздничному настроению. А какие активные болельщики у гонщиков трёхколёсных самокатов.Марина и Виктор Исуповы: "Первый раз участвовали в конкурсе на самокатах. Заняли 2 место. Мы все участвовали просто так!"Своей очереди на трюковой площадке дожидаются бээмиксеры.Весь день для чусовлян и гостей города работают интерактивные площадки, проходят лотереи. У главной сцены нон- стоп выступают команды Федерации чирлидинга Пермского края. На центральной площади соревнуются молодые автомеханики. Свои навыки продемонстрировали учащиеся ссузов из Чусового, Березников, Краснокамска, Перми и Кунгура. Фестиваль в Чусовом это многочасовой марафон активных и спортивных. Это: баскетбол 3 на 3, мотостарт «Эндуро Спорт», самокатный контест.Молодёжный Автофестиваль «Искра» проходит в Чусовом в 4-й раз. Нынче приобрёл статус краевого. В том числе благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых», проходящего в рамках нацпроекта «Образование» и поддержке Агентства по делам молодёжи Пермского края. Мария Шумихина, заместитель начальника управления, начальник отдела молодёжной политики и туризма администрации Чусовского округа: "Соликамск, Чусовой и Пермь в этом году проведут большой ряд молодёжных мероприятий, и будет создано молодёжное пространство. В Чусовом это будет арт- резиденция ДКЖ, на сегодняшний день это излюбленное место для молодёжи Чусовского городского округа. Но благодаря федеральным денежным средствам у нас появится действительно комфортное место с ремонтом, с оборудованием и с насыщенной творческой программой".В 2022 году Чусовской городской округ занял 1 место среди муниципалитетов Пермского края по реализации молодёжной политики. Самых активных её представителей отметили дипломами. Лучших по разным направлениям деятельности земляков, на главной сцене лично поздравил призёр Олимпийских игр Альберт Демченко.