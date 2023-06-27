В Перми прошла общегородская акция "Оберегая детство"

В пермском Экстрим-парке прошла общегородская акция "Оберегая детство". Она проводится при поддержке краевой Госавтоинспекции и посвящена безопасности на дорогах. Например, здесь учат обращению с двухколёсным транспортом.Железные кони в центре внимания! Площадка с мототехникой самая популярная на городской акции «Оберегая детство» в пермском экстрим-парке. Мастер-класс по обращению с двухколесным средством проводит байкер со стажем Иван Лебедев.Акция при поддержке краевой Госавтоинспекции проводится первый год и посвящена безопасности на дорогах. В экстрим-парке развернулось около десятка площадок. От катания на обычных самокатах до управления электротранспортом. На одной из площадок была возможность прокатиться на средстве индивидуальной мобильности, другими словами — электросамокате. Научат здесь не только ездить, но и соблюдать ПДД.Безопасному использованию электросамокатов в этом году сотрудники ГАИ уделили особое внимание. Андрей Нижегородов, начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю: "На дорогах Прикамья уже произошло достаточно большое количество ДТП с участием несовершеннолетних, наблюдается рост числа ДТП в целом с пострадавшими. Поэтому проведение таких мероприятий обусловлено складывающейся ситуацией на дорогах".Принять участие в акции мог каждый. В том числе, участники попрактиковались в сдаче теоретического экзамена на знание правил дорожного движения.Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю: "Мы как сотрудники Госавтоинспекции в летний период особенно привлекаем немало внимания взрослых участников дорожного движения к детям. Потому что дети сейчас находятся на каникулах, они свободное время проводят на улице. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы дети были в безопасности".Организатором мероприятия выступили Госавтоинспекция Пермского края и Молодёжный парламент Перми.Анна Маркевич, представитель Молодежного парламента г. Перми: "Мы надеемся на то, что детям будет интересно, потому что здесь проходят различные интерактивные мероприятия, Дети будут задействованы абсолютно во всех площадках, это байки, это мотоциклы, это беговелы, это лаборатория безопасности".Акция собрала более сотни детей детей и их родителей. Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что такие мероприятия в интересной игровой и интерактивной форме позволяют детям лучше усвоить нормы правильного поведения на дорогах.