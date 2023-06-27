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Временно исполняющей обязанности главы Перми назначена вице-мэр Ольга Андрианова
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил Алексею Дёмкину войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера, функционал должности заместителя председателя правительства будет объявлен в среду, на ближайшем заседании кабинета министров.
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