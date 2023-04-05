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В Прикамье студент обманул телефонных мошенников, на которых работал курьером
В полицию Березников обратилась 84-летняя местная жительница. Она пояснила, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и, чтобы прекратить уголовное преследование необходимо заплатить крупную сумму денег. Через некоторое время домой к потерпевшей пришел юный березниковец, которому она отдала 100 тысяч рублей. Только после передачи сбережений пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.
"Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий по горячим следам установили и задержали 17-летнего студента. Он пояснил, что нашел в сети Интернет подработку — забирать деньги с указанных адресов и переводить на определенные счета. В Усолье он забрал у пожилой женщины крупную сумму, но перечислять кураторам не стал, а потратил все на личные нужду, купив еду и одежду.
В настоящее время оперативные и следственные мероприятия продолжаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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