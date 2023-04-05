В Перми подано уже около 9 тысяч заявлений на прием в первые классы
В Перми подано уже около 9 тысяч заявлений на прием в первые классы. Как отметили в департаменте образования администрации Перми, 80% всех заявлений, поданных в первые дни приёмной кампании в первые классы, поступило через сервис «Госуслуги». Всего в этом году в школы города придут около 16 тысяч первоклассников.
Напомним, приём в первые классы пермских школ проходит с 1 апреля по 5 сентября в два этапа. Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. Второй этап приема детей – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в любую школу.Особенностью кампании в этом году является возможность подачи документов через Единый портал государственных услуг без необходимости предоставления оригиналов в школу. Также для родителей будущих первоклассников до 7 апреля организована «горячая линия». Все вопросы по приёму в первые классы можно задать специалистам департамента образования с 09:00 до 18:00 по телефону: 212-95-20.
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