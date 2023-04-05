Променад на набережной у здания речного вокзала обновят к началу лета

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Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», на сегодняшний день на территории будущего сквера демонтированы старые пешеходные дорожки и лестницы, выполнено устройство сети водоснабжения объекта. Сейчас идёт бетонирование фундаментов под амфитеатр на берегоукреплении, завершаются работы по водоотведению. Подрядчик приступил к обустройству дорожной одежды променада и фундамента под новую лестницу, а также к монтажу пандуса для маломобильных групп.
Основные работы по устройству малых архитектурных форм и озеленения от променада до улицы Монастырской будут выполнены до конца 2023 года. К лету планируется завершить ремонт дорожной одежды променада, чтобы горожане и гости города смогли насладиться прогулками по набережной реки Камы.
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