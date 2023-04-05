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Водителям рекомендуют не спешить со сменой зимней резины
Николай Макаров, автомеханик: "И асфальт портится и шип изнашивается. Сейчас людям жалко, тем более такие цены на резину".
При этом весенняя смена резины отличается от осенней своей размеренностью. «Переобуваться» будут до конца мая. Виктор Аликин профессиональный водитель, часто ездит по краю, поэтому пока не спешит что-либо менять.
"Обещали ещё снег, заморозки, недельку поездим, неделя ничего не сделает", - считает водитель".
Опасения подтверждают синоптики – после нешуточных апрельских +15 по краю прогнозируется реальный минус.
Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды: "Ночь на пятницу будет самой холодной на неделе - температура воздуха опуститься до отметки -8С, по северу ещё холоднее - до -13С".
Менять или не менять звучит почти как вечное «быть или не быть».
Автолюбители, конечно, знают, в чем разница между зимней и летней резиной, не только в названии и внешнем виде, но и по химическому составу, поэтому так влажно менять шины вовремя.
А если не менять. Тогда-то и начинает играть роль состав резины. Летние покрышки на холоде дубеют – зимние, наоборот, становятся слишком мягкими. Однако штрафовать за неподходящие к погодным условиям колёса никто не будет, а вот за их состояние – такое возможно.
Александр Сидров, автоюрист: "Предусмотрена ответственность об использовании на одной оси разных типов шин, например, с разным протектором. В этом случае штраф 500 рублей".
В Госавтоинспекции ответ по теме смене покрышек однозначный - не спеши!
Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Пермского края: "Апрель месяц характерен перепадами температур от положительной до отрицательной, поэтому Госавтоинспекция не рекомендует спешить с заменой зимней резины на летнюю, особенно тем автолюбителям, которые планируют поездки за город, поездки в ночное время".
Результат поисковика, озвученный синтезированный голосом, недалеко ушёл от официальной позиции ГИБДД и мнения большинства экспертов. Пока что среднесуточная температура в Перми около +4 градусов.
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