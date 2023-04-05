Девять городов Прикамья включены Минстроем в число населенных пунктов с комфортной средой для жизни

Минстрой России рассчитал очередной индекс качества городской среды для 1117 городов страны по итогам 2022 года.Напомним, в рамках него проводится оценка 36 различных индикаторов качества городской среды, в числе основных характеристик: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.В число населенных пунктов с комфортной средой для жизни по итогам 2022 года включены девять городов Прикамья. Шесть из них укрепили свои позиции: это Пермь , Губаха, Березники, Горнозаводск, Оса и Очер. Еще три города края признаны комфортными для проживания впервые: Чердынь, Краснокамск и Чусовой. Шести городам - Чернушке, Усолью, Оханску, Нытве, Верещагино, Чайковскому и Кунгуру, для включения в перечень не хватило по одному баллу.Как отмечают в правительстве региона, ключевым механизмом улучшения качества городской среды в населенных пунктах является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На протяжении его реализации в Прикамье с 2019 года благоустроено 596 общественных и более 2 тысяч дворовых территорий. Еще одно направление благоустройства – реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой РФ. За четыре года было проведено 7 конкурсов. По их итогам в число победителей вошли 11 проектов благоустройства в Пермском крае: реализация пяти уже завершена, еще шесть находятся в стадии реализации.