Бекмансуров заявил, что у него нет денег. Работу адвоката оплатит государство

В Перми продолжается процесс по делу Тимура Бекмансурова. Накануне краевом суде были допрошены потерпевшие. Среди тех, кто пришел на заседание, выступили студенты классического университета, которые прыгали из окон, когда началась стрельба.Павел Коротаев, потерпевший: "Я поднялся со стула, посмотрел в окно, увидел человека в чёрном, в чёрном шлеме и с оружием в руках. В аудитории началась паника, после этого начали открывать окна и прыгать в них, я прыгнул в него один из первых, затем побежал на западный КПП, затем в сторону Перми-2".Видео этого момента запечатлено очевидцами трагических событий годовой давности. В тот момент в аудитории на втором этаже восьмого корпуса находились около сотни людей. Большинство из них при падении получили различные травмы, а также огнестрельные ранения, так как преступник стрелял в спины тем, кто спасался с места трагедии. Во время нападения на вуз погибли 6 человек. Тимуру Бекмансурову предъявлено обвинение по шести статьям. Ему грозит пожизненное заключение, а также от потерпевших и семей погибших поступают требования на денежные компенсации. При этом работу защиты на судебном процессе оплатит государство. Ранее подсудимый заявил, что он инвалид, и у него нет денег на услуги адвоката. На первом заседании Бекмансуров полностью признал свою вину. Слушание дела продлится весь сентябрь.