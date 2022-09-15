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Бекмансуров заявил, что у него нет денег. Работу адвоката оплатит государство
Видео этого момента запечатлено очевидцами трагических событий годовой давности. В тот момент в аудитории на втором этаже восьмого корпуса находились около сотни людей. Большинство из них при падении получили различные травмы, а также огнестрельные ранения, так как преступник стрелял в спины тем, кто спасался с места трагедии. Во время нападения на вуз погибли 6 человек. Тимуру Бекмансурову предъявлено обвинение по шести статьям. Ему грозит пожизненное заключение, а также от потерпевших и семей погибших поступают требования на денежные компенсации. При этом работу защиты на судебном процессе оплатит государство. Ранее подсудимый заявил, что он инвалид, и у него нет денег на услуги адвоката. На первом заседании Бекмансуров полностью признал свою вину. Слушание дела продлится весь сентябрь.
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