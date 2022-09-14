Прерванный полёт. В Перми вспоминают погибших при крушении «Боинга»

Сегодня в Перми трагическая дата. 14 сентября 2008 года в пять часов утра «Боинг-737» компании «Аэрофлот-Норд» разбился при заходе на посадку, не долетев 11 километров до взлетно-посадочной полосы аэропорта «Большое Савино». 88 человек погибли. Виновником трагедии признали командира воздушного судна Родиона Медведева.

В полдень на мемориальном комплексе на месте крушения самолета в Свердловском районе Перми состоится церемония «Час памяти». Участники церемонии почтут память погибших минутой молчания. Затем они соберутся вокруг памятной плиты с именами жертв крушения самолета и запустят в небо 88 воздушных шаров. Желающие возложат цветы у часовни.