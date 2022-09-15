В Березниках открылся Кванториум
Глеб Бирюков: "Это не сложно, например, за три часа можно собрать другую модель вполне, и всё будет так же работать, но я собрал именно эту".
Сейчас возможностей будет больше. В березниковской школе № 2 открылся технопарк Кванториум - центр инженерного творчества. Всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». Подготовили кабинеты, укомплектовали их необходимым оборудованием. Ребята смогут заниматься здесь по пяти направлениям - физика, биология, химия, робототехника и высокие технологии или квантум Хайтек.
Так, в квантуме Хайтек гостям школы показали новое оборудование – 3D-принтеры, сканеры, лазерный станок-гравировщик, кроме того, ноутбуки, интерактивные панели - всё для того, чтобы ребята могли постигать новые премудрости.
Наталия Ефремова, преподаватель квантума Хайтек: "Ребята у нас здесь получат такие навыки, как создание 2D-моделей, 3D-моделей, начальные инженерные премудрости, которые могут понадобиться в дальнейшем, и также воплощать свои различные идеи".
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что в образовании, в том числе и дополнительном, не должно быть территориального неравенства. Современные технологии должны быть одинаково доступны для ребят по всему региону.
Наталья Зверева, и.о. министра образования и науки Пермского края: "Задача Кванториума - работать не только на развитие способностей, талантов, возможностей ребят из школы № 2, на базе которой он располагается, и города Березники, но и ребят из близлежащих территорий".
Таким образом, на сегодняшний день в крае действует технопарк в Перми, школьные Кванториумы в Чусовом и Березниках. Более того, по региону курсируют два мобильных технопарка, а на карте можно увидеть территории, которые планируется посетить в этом учебном году, география весьма обширная.
В ближайшие два года в Прикамье откроется ещё четыре школьных технопарка Кванториум. Что касается территорий, их отбор будет проходить на конкурсной основе.
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