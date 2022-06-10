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Ректоры пермских вузов включены в санкционный список Украины
В санкционный список вошли ректоры 236 российских вузов. Среди них 7 прикамских: ректор Пермского агротехнического университета Алексей Андреев, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, ректор Фармакадемии Владимир Лужанин, президент ПНИПУ Василий Петров, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, ректор Чайковского института физкультуры Фанави Зекрин.
Ректорам запрещено въезжать в Украину, покупать там недвижимость. При наличии, будут арестованы активы, а еще их лишают всех наград, присужденных Украиной.
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