В Перми к зиме подготовят более 2 тысяч километров теплосетей

В Кировском районе Перми гидравлические испытания теплосетей удалось провести всего за 48 часов. Сразу 52 многоквартирных дома получили горячую воду в 7 раз быстрее запланированного срока. Также проверена работа ЦТП-48, от которой запитано ряд зданий.Однако в ряде случаев горячая вода так и не дошла до конечного потребителя. Виной тому обслуживающие организации — управляющие компании и ТСЖ, которые не смогли закончить в срок внутридомовые работы на сетях и принять теплоноситель с магистрали.Между тем за время всей летней ремонтной кампании этого года «Т плюс» подготовит в Перми более 2 тысяч километров теплосетей, заново будет переложено 60 километров магистральных труб во всех районах Перми.При этом за подачу воды до квартиры отвечают УК и ТСЖ. Сведения о ремонтных работах передаются заранее. Жители всегда могут напрямую обратиться по любым вопросам связанным с горячим водоснабжением в Тепловую справочную службу по телефону 8(342) 25-39-98.