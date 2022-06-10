"Твоя группа": в Перми пройдет всероссийский фестиваль музыкантов-любителей
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2022
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2022
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