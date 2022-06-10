Ремонт дороги на плотине КамГЭС идёт с небольшим опережением графика

Подрядчику, который занимается ремонтом деформационных швов на проезжей части Камской ГЭС, удалось немного опередить график работ. На объекте побывала инспекция из мэрии. Глава города поручил одному из своих замов взять под личный контроль ход реконструкции. С одной стороны, надо сделать быстро, а с другой – позаботиться, чтобы качество не пострадало. Николай Сафронов вместе со своей бригадой на закрытой части дороги заканчивает демонтаж последнего деформационного шва. Всего их девять. Эти элементы конструкции предназначены для уменьшения нагрузок на проезжую часть плотины Камской ГЭС. Старые швы уже отслужили своё.Николай Сафронов: "Сначала асфальт выдолбили, потом бетон, арматуру убрали и приготовили для нового шва".Те, кто каждый день наблюдают за дорожной стройкой из окон автомобилей, задаются резонными вопросами: достаточно ли рабочих и нельзя ли сократить сроки ремонта. Иван Андреев возит ребёнка в колледж на Гайве – его эмоции понятны.Иван Андреев: "Ладно, хоть сейчас светофор поставили. Раньше был здесь один, там один и один посередине ходит, нормально это?"В социальные сети главы Перми Алексея Дёмкина также поступают обращения от жителей Орджоникидзевского района, связанные с организацией работ. В том числе и это стало поводом для проведения инспекционного выезда на КамГЭС представителей администрации города.По словам подрядчика, сроки выполнения ремонта зависят от технологического процесса. Например, полный набор прочности бетона, которым заливают швы, происходит в течение 28 суток.Равиль Галеев, начальник участка «Мостоотряд 123»: "Работаем в круглосуточном режиме. Мы не можем запустить движение, не убедившись, что бетон и бетонные конституции наберут прочность".На данный момент полностью забетонированы и заасфальтированы 3 деформационных шва, ещё три должны «постоять», оставшиеся - в работе.Дмитрий Галиханов, заместитель главы администрации Перми: "Подрядной организации поставлена задача, чтобы в максимально сжатые сроки выполнить данные работы, и от этого не должно страдать качество".Для того чтобы сократить время проезда через КамГЭС, некоторые автобусные маршруты были изменены. Также начал курсировать специальный электропоезд сообщением «Кабельная» – «Лёвшино» – «Кабельная» с организованным подвозом пассажиров.Сейчас демонтаж деформационных швов на одной полосе завершен. Можно было сделать и быстрее, но тогда пришлось бы полностью закрыть проезд по КамГЭС.После замены швов на одной половине дороге, рабочие возьмутся за другую. Реверсивное движение останется. Финальной частью станет обновление дорожного полотна. Закончить со всем должны до 31 августа. Подрядчик заверил, что работы идут с небольшим опережением графика.