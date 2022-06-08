В школьных и детсадовских столовых выявлены подозрительные марки сливочного масла

Специалисты Россельхознадзора в ходе мониторинга системы "Меркурий" выявили подозрительные марки сливочного масла, поставляемого в два детских сада и одну школу в Пермском крае.Так, в садике №17 в Лысьве и №4 в Звёздном получали продукт - масло сыродельного завода "Уваровский" из Московской области. Производитель использовал сырье фирмы, признанной фантомом. А с маслом, которое использовалось в столовой Соликамска в школе №9, вообще интересная история - в сопроводительных документах производитель продемонстрировал полное отсутствие понятия того, как делается масло.«Производитель ИП Косов (Челябинская область) пишет, что для выработки 6 тонн сливочного масла «Крестьянское» использовалось 4,3 тонны топленого масла и 150 кг сухого обезжиренного молока, что фактически невозможно, т. к. топленое масло получается в результате топления сливочного масла (в процессе происходит удаление воды и молочных компонентов), а не наоборот. Информация о выявленных продуктах неизвестного происхождения направлена получателям продукции, в территориальные управления Россельхознадзора по месту их нахождения, а также губернатору Пермского края, в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, Главному федеральному инспектору по Пермскому краю для принятия мер реагирования в пределах полномочий», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.