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В школьных и детсадовских столовых выявлены подозрительные марки сливочного масла
Так, в садике №17 в Лысьве и №4 в Звёздном получали продукт - масло сыродельного завода "Уваровский" из Московской области. Производитель использовал сырье фирмы, признанной фантомом. А с маслом, которое использовалось в столовой Соликамска в школе №9, вообще интересная история - в сопроводительных документах производитель продемонстрировал полное отсутствие понятия того, как делается масло.
«Производитель ИП Косов (Челябинская область) пишет, что для выработки 6 тонн сливочного масла «Крестьянское» использовалось 4,3 тонны топленого масла и 150 кг сухого обезжиренного молока, что фактически невозможно, т. к. топленое масло получается в результате топления сливочного масла (в процессе происходит удаление воды и молочных компонентов), а не наоборот. Информация о выявленных продуктах неизвестного происхождения направлена получателям продукции, в территориальные управления Россельхознадзора по месту их нахождения, а также губернатору Пермского края, в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, Главному федеральному инспектору по Пермскому краю для принятия мер реагирования в пределах полномочий», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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