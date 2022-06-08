В Перми наградили лучших социальных работников
Традиционно в День профессионального праздника в Перми проходит награждение лучших специалистов службы. Церемония с участием губернатора края прошла в Органном зале.Подробности выяснял Максим Пеккер.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2022
В Перми наградили лучших социальных работников
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