← Синоптики рассказали о погоде на неделю
В школьных и детсадовских столовых выявлены подозрительные марки сливочного масла →
Губернатор вручил почетные знаки "За достойное воспитание детей"
В семье Вершининых воспитывается 5 детей – 4 девочки и 1 мальчик. Дмитрий Борисович с 1998 года ведёт трудовую деятельность в должности инженера-специалиста по специальности «Автоматизированные системы». В настоящее время является главным инженером проектов. Наталья Александровна работает социальным работником. Дети в семье Вершининых хорошо учатся, а во внеурочное время занимаются творчеством и спортом.
В семье Филимоновых воспитывается 7 детей – 6 мальчиков и 1 девочка. Наталья Викторовна имеет высшее педагогическое образование, по специальности учитель английского языка. Артем Олегович работает в ГУ МЧС России по Пермскому краю, награждён медалью МЧС «За отличие в службе» III, II, I степени. Дети занимаются спортом, творчеством, имеют активную жизненную позицию, хорошо учатся.
Также на заседании правительства троим социальным работникам вручены благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Синоптики рассказали о погоде на неделю
Змеи атакуют
В Перми стартовали смены трудовых отрядов
В Прикамье официально стартовала летняя оздоровительная кампания
Таксист заблокировал движение междугородних автобусов
Дело группы похитителей индустриального масла будет передано в суд
У большегруза лопнуло колесо. В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии в Чусовом
Пермяки могут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины
В Перми подвели итоги конкурса «#ЖИВОЕДЕТСКОЕ»
Бесплатный вход для детей: у пермского зоопарка образовались гигантские очереди
Добавить комментарий: