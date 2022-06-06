Синоптики рассказали о погоде на неделю
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
26.04.2022 в 11:29
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
С сентября при пермских вузах начнут работу профильные школы для старшеклассников
На переходе «Стахановская-Чкалова» появилась выделенная полоса для общественного транспорта
В Перми по нацпроекту начали ремонтировать улицу Куйбышева
"Акань": коми-пермяцкая кукла собирает друзей
Пермяки празднуют день рождения А.С. Пушкина и День русского языка
В Перми открывается фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»
Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Перми стартовали смены трудовых отрядов
В Перми пройдет Фестиваль национальных культур
«Марафон зеленых дел» прошел в Чернушке
Прикамцы стали призёрами национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс»
Опрессовки. В домах Перми продолжаются сезонные отключения горячей воды
Чусовская школа искусств получила новые музыкальные инструменты
В конкурсе «АгроНТИ-2022» приняли участие более 200 школьников
"Марафон зелёных дел": в Оханске провели субботник на камских просторах
В Прикамье официально стартовала летняя оздоровительная кампания
Арестован угонщик, который в состоянии опьянения сбил насмерть двух девочек-велосипедисток
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.06.2022
Фестиваль "Горки": узнай Пермь с новой стороны!
В Перми открылся экофестиваль "Природа города"
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Змеи атакуют
В Перми стартовали смены трудовых отрядов
В Прикамье официально стартовала летняя оздоровительная кампания
Таксист заблокировал движение междугородних автобусов
Дело группы похитителей индустриального масла будет передано в суд
У большегруза лопнуло колесо. В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии в Чусовом
Пермяки могут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины
В Перми подвели итоги конкурса «#ЖИВОЕДЕТСКОЕ»
Бесплатный вход для детей: у пермского зоопарка образовались гигантские очереди
На плотине Камской ГЭС вновь организовано реверсивное движение
Добавить комментарий: