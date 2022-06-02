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У большегруза лопнуло колесо. В ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии в Чусовом
"Предварительно установлено, что напротив дома 95 а по ул. Попова после разрыва правого переднего колеса водитель большегруза потерял управление транспортным средством и допустил столкновение с пятью автомобилями, стоящими перед закрытым железнодорожным переездом, а также совершил наезд на охранный пост дежурного по переезду. После этого допустил столкновение с последним железнодорожным вагоном товарного состава, движущегося по ходу движения автомобиля. В результате ДТП вагоны сошли с рельс. Травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе годовалый ребенок. Трое пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - рассказала Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
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Пермяки могут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины
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